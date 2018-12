藝人鍾欣潼(阿嬌)昨晚在港舉行婚禮,大批圈中好友出席婚宴,星光熠熠。好姊妹蔡卓妍(阿Sa)罕有與富二代男友石恆聰一齊赴會,激罕同框合照。鄭希怡上載咗一張同老公梁學儲同和蔡卓妍的合照中,見到石恆聰好低調咁靜靜企喺女友阿Sa隔籬,網民大叫二人更登對!阿Sa趁好姊妹大喜之日帶男友嚟見家長,睇見英皇老闆楊受成送阿嬌出嫁,實在令人羨慕!



另外,鄭希怡又上載一張同新娘子阿嬌、阿Sa及Boyz成員關智斌同張致恒嘅合照,仲好有心咁留言:「We are ready for your big day (我們已經準備好你的大日子)。」講邊個?網友好細心咁留言問係咪婚宴上接到花球嗰位關智斌先生呢?