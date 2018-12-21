揚言派利是畀王梓軒　林秀怡驚爆秘婚？

歌手王梓軒、林秀怡自從拍完劇集《是咁的，法官閣下》後，二人老友鬼鬼，早前更被邀出席網絡平台訪問，提早與Fans慶祝聖誕。二人在訪問中互笠高帽，秀怡笑指王梓軒「奉承」說話講得好，要派利是報答對方，引來眾人取笑她已秘婚。王梓軒更指拍劇才有機會睇清林秀怡「真實」一面：「其實佢表面好似好嘻嘻哈哈，一埋位工作就好認真，不論個角色戲份多與少，都會有自己嘅一套。今次同佢一齊上節目，搞到主持人都冇晒心機，因為我同佢都有做開節目主持，搶晒對方嘅對白，主持人都話好輕鬆唔會擔心Dead Air。」



才子乜都搭到嘴



兩人在節目中合唱《分分鐘需要你》，但二人默契欠奉夾唔啱Key，最終由梓軒出手夾音樂，順利合唱歌曲。林秀怡就指拍劇才跟王梓軒認識，更稱對方為「才子」：「嗰時以為佢淨係識音樂嗰類，點知拍完之後先知佢係一個才子，除咗音樂上佢可以畀意見我，討論股票投資都可以搭嘴，佢真係咩都識。」



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