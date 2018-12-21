顧美華排戲似返學　馬浚偉爆做演員最緊要…

藝人馬浚偉及顧美華下午到深水埗出席主演舞台劇《生前約死後》分享會。二人受訪時，顧美華直言目前只有一百一十餘磅，為了今次演出共瘦了四、五磅：「都有壓力，我依家都想肥番少少。」她又指之前排戲時間似足返學，很有規律。



入行後未試過遲到



馬浚偉表示台前幕後排戲十分準時：「鍾景輝老師教過，做演員最緊要準時，最好演出前十五至三十分鐘抵達，我大膽講我入行咁多年冇遲到過。」他直言簽得顧美華為合約藝人後，會按照對方喜好接工作：「唔想佢太辛苦，佢唔喜歡做嘅唔會接，依家同佢傾緊啲廣告，同埋我哋嘅合約係冇年期嘅。」



短訊鼓勵好友



談到好友蕭定一被爆因投資失利，蝕去金額以億計，馬浚偉坦言：「我傳咗個短訊畀佢，佢話呢個短訊好緊要，對佢有鼓勵。我識咗佢25年，覺得佢係個做事好有衝勁嘅人，佢話嚟緊想做網絡平台，當然希望佢成功。蝕咗錢唔緊要，最緊要做人堅強，佢要加油。」



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