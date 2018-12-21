卓林搬出去住　吳綺莉：人係要自我反省

藝人吳綺莉在圓方出席美容活動，她以性感造型晒線、騷長腿拍廣告，還公布會將自己的非賣品畫作結集成書送贈給小朋友，希望發放正能量：「書第一幅係畫一隻兔仔，有個十字架，卓林係屬兔，所以呢幅一直都係非賣品。」畫冊中亦有女兒吳卓林小時候的作品，充滿童真。



望與卓林重拾過往感覺



問到吳綺莉可希望與卓林一起畫畫，重拾過往的感覺？她說：「我想㗎，希望同大家分享多啲正能量，互相扶持，自己通常睇唔到自己唔好嘅地方，朋友之間需要互相幫助，唔好有咁多負能量。（卓林近期事件令你有壓力？）每個人都有唔同嘅壓力，朋友、親人之間係需要互相扶持，呢個係我想帶畀佢嘅訊息。（卓林明白嗎？）呢樣嘢要慢慢嚟。（卓林有冇進步？）我覺得呢兩三年自己脾氣好咗。（一齊住有冇隔膜？）依家唔係一齊住，佢搬咗出去租地方住。（交唔交到租？）大個喇，要自己學習，自己學識唔可以太快、太急。大家觀點唔一樣，唔可以逼佢做啲唔鍾意嘅嘢，越叫佢唔好，佢就越做。（有勸佢留喺屋企？）冇話勸唔勸，要畀佢自己經歷同感受。只可以在旁提醒，人係要自我反省。（卓林太太Andi幫唔幫佢？）真係唔太清楚。（經濟上使唔使你支持？）順其自然。（卓琳有冇要求你幫助？）大家都冇提起呢樣嘢。（擔唔擔心好似上次咁，冇租交驚動警方？）冇得擔心，祈禱啦，交畀神。去到一個年紀就會明白，唔係你想點就點，只可以做好自己。（同卓林關係點？）磨合期，我年紀比佢大，對佢唔可以有太多要求。（佢返咗嚟香港安心啲？）可以咁講。（再要求你幫手，幫唔幫？）合理啦。（有冇問你攞錢？）呢啲唔講喇。」



從過去中學習



講到卓林接受訪問時表示小時候在上海讀書遭欺凌，吳綺莉對此表示：「從過去中學習，睇你點睇件事，可以好負面，亦都可以好正面去諗一件事，睇你自己點諗，面對嘅時候盡量正面，成件事會唔同。（有冇傾心事？）依家會發覺身教好重要，會做多啲正面嘢畀佢去感受。（性感造型女兒會唔會有意見？）佢唔理啦，工作唔會過問，日日對住我都對到厭啦。」