日本「今年之顏」　邊20位男女藝人入榜？

2018年已到尾聲，日本傳媒Modelpress選出2018年藝能界最有代表性的「今年之顏」，由讀者投票選出，男與女藝人各10組。



女藝人方面，平成歌姬安室奈美惠於9月電擊引退，在日本捲起安室熱潮，影響力非常深遠，理所當然獲選為「今年之顏」女藝人之冠。第2位是綾瀨遙，演技進入高峰，進化成為國民女優，而戶田惠梨香排第3，30歲的她今年演出《大戀愛》，演技脫胎換骨，被封為新時代演技派女星代表。第4位是白石麻衣，她貴為廣告女王及寫真集女王，人氣絕對無敵。至於第5位是剛力彩芽，泊到富貴碼頭，與購物網ZOZOTOWN有米社長前澤友作拍拖，簡直是富貴迫人來，難怪她經常炫富。而木村拓哉與工藤靜香的15歲細女光希，5月出道後火速爆紅，成為次世代超級巨星，排為第6位。7至10位有藤田Nicole、橋本環奈、今田美櫻及日本女團欅坂46。



至於男藝人方面，田中圭排第1位，2至10位是中村倫也、佐藤健、平野紫耀、吉澤亮、DA PUMP、室剛、香取慎吾、志尊淳、kemio，特別賞是《銀魂》導演福田雄一。