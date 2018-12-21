學歐陽巧瑩！石詠莉諗過同鄧健泓裸泳

歌手石詠莉（Sukie）參加工展會活動表演唱歌，她將於聖誕節（25日）過32歲生日，兼與老公鄧健泓（Patrick）結婚一周年大日子，問到Patrick可會送上驚喜禮物？她冧爆老公一早秘密計劃泰國慶祝之旅。可會來不及準備泳衣屆時大解放？她一臉早有準備的樣子說：「有存貨！（影完會晒相？）有Limit（限制）㗎！佢好嚴謹！如果佢解除Limit就真係世界變，二人世界都唔會，成日驚有人𥄫到我哋，或者睇吓到時會唔會可以Post相開心吓。」提到林師傑孖老婆歐陽巧瑩馬爾代夫度蜜月時裸泳，Sukie勁愕然擘大眼問：「咁大膽？」續自爆與Patrick去馬爾代夫時都有想過做同一件事，但又怕突然有船經過睇蝕晒，以及再三表示Patrick為人嚴謹：「老人家係咁。（叫佢自己一個晒？）我驚讀者睇完搞到你哋銷售大減，又要洗眼，或者我放隻鴨仔落佢重要部位，交畀我！」



講到舊老闆、老公現任老闆蕭定一旗下的HMV日前發聲明自願清盤，Sukie表示聽到消息時都好心噏，都有Send短訊問候蕭定一：「話晒我都係佢第一個簽嘅藝人，都合作咗10年，都戥佢難過、唔舒服，以我了解嘅佢做呢個決定都好難，呢件係不幸嘅事。」續指人生有高低起跌，但無論如果自己同Patrick都會無限量支持對方：「Patrick依家冇咩影響，都係繼續不停有工作，有糧出。」





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