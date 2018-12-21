攞老婆本出嚟抽獎　馬國明：冇得咁早結婚

無綫藝員馬國明與陳煒分別憑劇集《宮心計2深宮計》奪得台慶「最受歡迎電視男、女角色」獎項，晚上在灣仔筵開十多席慶功，出席的劇中演員包括黃心穎、謝雪芯、康華、麥玲玲等。



請慶功唔夠誠意



馬國明受訪表示：「聽陳煒話請慶功，我就話不如兩份，後來知道佢因為係代言人所以酒席有優惠，自覺咁樣夾份唔夠誠意，所以今晚會攞現金出嚟抽獎。睇氣氛，準備咗五位數，我老婆本都攞埋出嚟，要再儲過，所以冇得好似蕭正楠咁早結婚，希望大家都玩得開心。」



諗住只提名男配



問到多年來也未能奪視帝失望嗎？馬國明說：「唔會失望，因為都冇諗過自己有獎，其實最初諗住只係提名男配角。所以突然攞獎都嚇一嚇，再畀蕭正楠嚇一嚇，搞到我成個人呆晒，都唔知講乜好。」他又指對獎項隨緣，認為要天時、地利、人和配合。



網民笑似中魔咒



由於馬國明早年奪「最受歡迎電視男角色」時揚言不介意繼續攞該獎，被網民笑稱他中了魔咒，馬國明笑說：「我都唔記得講過，其實無論有冇獎都應該參與，冇獎就戥人開心，做人先至公道。」



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