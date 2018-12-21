同許靖韻下廚惹火　關智斌變油炸Kenny

自稱Chef Kenny（廚師）的關智斌同地獄廚神許靖韻（Angela）一齊去街市買餸，兩個唔識煮餸嘅人，終於都買好晒食材返去煮飯仔，每人負責煮兩個煮餸，Chef Kenny整「薯仔炆雞」同「潮州怒漢煎蠔餅」，而Angela就煮「水煮牛肉」同「檸檬雞」。



一嚟就話要煮非一般蠔餅嘅Chef Kenny落鑊煎餅，點知Chef Kenny一路都反唔到，仲搞到失敗，最後慘變蠔仔炒蛋，由「潮州怒漢煎蠔餅」變成「香港仔炒蠔」！而另一邊廂嘅Angela就開始整「檸檬雞」，佢竟然好大膽叫Chef Kenny幫手，仲嫌個火唔夠大，點知Chef Kenny一開大火，啲油竟然彈到勁高，Angela就一早離開廚房，真係君子不立危牆之下，閃得好快，而企喺牆角走唔甩嘅Chef Kenny就嚇到唔知點好，差啲變咗油炸Kenny，最後，佢用條圍裙包住隻手去熄火，真係睇見都牙煙！



兩人用咗五粒鐘搞掂呢四個餸，煮得咁辛苦，梗係要第一時間去試食，除咗個「潮州怒漢煎蠔餅」失敗外，其他都煮得唔錯，Chef Kenny仲話預埋工作人員食，不過點都冇人敢食！唔少網友都話希望Chef Kenny下集不如請張敬軒做嘉賓，又話Chef Kenny咁煮嘢法，真係實在太好笑喇！



網民有話兒：



CryXXXl FXXg：你個廚房好需要史提芬（張致恒）嚟守護佢

ChXXe Xi：油入面有水先至會爆㗎Kenny

XXa CXXn：笑死我了哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈﻿

YX HX：我覺得下次要送返（番）本廚房安全手冊比（畀）你，邊睇邊驚呀大佬﻿