阿哥先係演唱會靈魂！何韻詩：佢係訓導主任

歌手何韻詩今晚舉行首場聖誕騷，唱畢《劍雪》便向Fans打招呼，然後便逐一多謝一班年輕有為的樂手，更形容他們都是主角一份子，包括哥哥何秉舜、李拾壹、樂隊雞蛋蒸肉餅等，其中介紹到李拾壹時，他大叫：「彩虹力量！」阿詩就解釋李拾壹去到世界各地都想招收彩虹會成員，並打趣話：「但佢係直嘅！」令台下Fans爆笑！又形容哥哥是靈魂人物兼訓導主任，帶領住一班小童群益會成員。



阿詩再次表示多謝大家來臨：「冇位坐都入嚟，但我唔係慳錢唔畀位你哋㗎！但要話畀人聽香港人係識睇騷，唔係話冇櫈坐好攰唔嚟，所以你哋要騷畀佢哋睇冇櫈坐先係最好玩！」Fans聽到拍爛手掌！隨後有李拾壹做嘉賓自彈自唱《查理淑儀》，阿詩亦自彈自唱出經典歌《木紋》，唱畢便落台換衫。



換上單肩銀色Bling Bling衫、黑色長裙的阿詩回到台上唱出另一首經典歌《化蝶》、以及《狂草》等。唱畢阿詩再一次歡迎大家到場，又講到今次演唱會是一個小小的旅程：「呢個旅程唔係向出同向外，而係向入面，諗大家都老，隨住生活、環境等唔同歷練都會感到好多複雜情緒，有開心、唔開心、無助，咁應該點做？冇一個標準答案，就向入面嘅脈搏搵答案。」講講吓阿詩抬頭一睇見到滿月，然後就話想同大家做一個創舉，就是一同深呼吸，更連續做了兩遍。及後她唱出由王菲主唱的《給自己的情書》，說是送給現場Fans。