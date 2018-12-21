新歌獻故友盧凱彤　何韻詩自爆開六場騷淆底

歌手何韻詩今晚假科學園舉行頭場演唱會，之前曾說過會用自己方式去悼念已故好友盧凱彤（Ellen）的阿詩，到個唱尾聲階段，換上米色乾濕褸唱出由Ellen作曲的《青春祭》，再唱出對方的歌曲《大拇指之歌》。唱畢阿詩欲言又止，講了兩次「多謝」，然後深呼吸說：「今日真係好開心，因為有你哋喺度陪住我，對腳還好嗎？多謝你哋陪我度過好多高高低低。」續笑言開騷前幾個星期都有淆底：「今次開騷都幾大膽，做兩場咪算，點解要做六場？但真心想同你哋分享，生活唔易，希望大家可以搵到一個鬆容面對困難嘅方法，都希望自己畀到少少力量你哋，我啲高低谷係比常人多好多倍。」



向師傅梅艷芳致謝



她又大爆昨日收到份禮物想送給Fans，正是由填詞人黃偉文填詞、阿詩作曲兼主唱的新歌，直言是今晚首唱：「其實冇乜點練，有咩錯唔好見怪，呢首歌係新嘗試，自己貢獻咗16個字，遲啲會放番上網，而呢首歌係送畀另一個人，《代你白頭》。」暗指將歌曲送給Ellen，話裏行間感受到阿詩非常掛念好友。另外，她亦不忘向師傅梅艷芳致謝，唱出對方的歌曲《似是故人來》。最後，阿詩唱出新歌《極夜後》、又邊打鼓邊唱《光明會》，與Fans打成一片，為首場演唱會畫上完美句號。



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