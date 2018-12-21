同「和親王」撞樣！鍾君揚破格演情慾戲

前港男、兒童節目主持鍾君揚（Freeyon）早前因為與宮廷劇《延禧攻略》的「和親王」洪堯撞樣，而獲網民熱議，而即將夥拍王祖藍演舞台劇嘅佢，角色亦巧合地與「和親王」一角的性格及背景相近，令他大感有趣，他說：「網友話我好似和親王，其實我都有留意，睇番啲神情、輪廓又真係幾似，最得意就係今次舞台劇嘅角色設定同佢好似，又係一個做咗啲壞事嘅皇室成員，所以自己鑽研劇本嗰陣都有參考番佢嘅演出。（你介唔介意同人比較？）之前都試過畀人話係某位明星嘅翻版，不過今次就真係連自己都覺得似，但又唔會介意，比較唔係壞事嚟，反而仲多咗討論。」



大膽情慾戲



講到舞台劇，他大爆有破格演出：「入面會有啲情慾嘅戲份，對方仲要飾演我半個阿妹，所以呢Part係暫時最緊張嘅一部分，因為都幾大膽，自己又冇經歷過呢種戲，都要大家磨合。（會唔會赤膊上陣？）仲傾緊，自己露上身都接受到嘅，呢排都有操練。」他續指入行前都有舞台劇經驗，但今次係第一次用廣東話演出，所以都比較緊張，並透露到時家人會來港支持其演出，會盡力做到最好，不會令他們失望。



練好廣東話



講到與他同期港男的丁子朗被力捧拍劇又做綜藝節目，而黎振燁更有份演出台慶劇，Freeyon直言：「大家嘅方向唔同又唔會話好羨慕嘅，同埋自己初初返嚟香港廣東話真係好差，全靠呢兩年做主持練番嚟，尤其係兒童節目日日播拍得好密，令我成長得好快。」他又透露即將會離開兒童節目，希望會有更多新挑戰。



場地：Outback Steakhouse 金馬倫



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