馬國明同杜大偉識於微時：做呢行講運氣

藝人馬國明與杜大偉識於微時，多年來感情有增無減，提到對方事業有成，馬國明說：「我同佢好熟㗎！入TVB冇幾耐最快識到佢，我唔覺佢演藝事業有低潮期喎，佢依家各方面都做得好好，幕前演出又好、登台仲多過我。佢依家搞生意做得仲好，我好恭喜佢。」對於演藝事業曾遇挫折，他說：「冇乜所謂啦，做呢行都要講運氣，發展唔順唔代表佢條件唔好。依家見到佢發展得咁好，真係好開心。」



而與杜大偉相識十八載的古明華，坦言在對方「頽廢期」痛罵過他：「初期覺得佢有啲囂張同飄飄然，同佢講唔好咁樣浪費咗自己，做呢行要裝備自己等待機會。」見對方工作有所成績，古明華亦感安慰：「我明白佢當時後生唔識諗，依家見到佢做嘢好紮實，好享受演戲，不時都會搵我交流劇本角色，各方面都好成熟。」



楊明於劇集《心理追兇》與好友杜大偉合作，他指對方現在搞生意有聲有色，替他開心：「佢一開始搞生意都有邀請我哋一齊去食飯，見佢開完一間又一間好成功，戥佢好開心呀！」又指大家都是勤力工作的藝人，雖曾歷不順，但可能只是際遇上的問題而已，他說：「依家佢另一方面發展得幾好，佢喺演藝範疇都好番好多啦，有好多劇集做，可喜可賀。」



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