2001九男女　林峯楊怡楊明黃宗澤星途燦爛

2001年無綫選了九位小生、小花重點力捧，封為「九男女」，經過十七年後星途馬拉松，有人已升為天王級，當中有人已退出娛圈不續星夢，而杜大偉就是其中一員。



林峯獲得古天樂力撐



現為歌影視三棲天王級藝人的林峯，曾經獲獎無數，當中包括於新加坡及馬來西亞奪得視帝，以及亞太區最受歡迎男歌手等。近年更自組公司專攻內地，並獲古天樂支持！



楊怡首位四大獎藝人



入行19年的楊怡，為無綫首位包攬台慶頒獎禮四大獎項的藝人，當中包括飛躍進步女演員、最佳女配角、我最喜愛電視女角色及視后，代表作為《宮心計》。和羅仲謙結婚兩年，現正養尊處優等生B。



葉璇任表演系教授



曾和陳浩民及林峯等傳緋聞的「緋聞女王」葉璇，於2010年憑電影《意外》獲金像獎最佳女配角，近年長居內地發展演藝事業外，更是劇集及電影投資者，又是淅江橫店影視職業學院表演系客席教授。



鄧健泓星途一般



曾簽黃柏高金牌娛樂旗下當歌手的鄧健泓，星途一般，後和台星庾澄慶（哈林）主持無綫節目《味分高下》而人氣急升，近年集中火力在歌曲創作上，去年和女星石詠莉結婚，結束單身生活。



陳詠嫻淡出娛樂圈



1999年陳詠嫻（陳玟希）參加港姐，並打入最後五強，拍劇集《雲海玉弓緣》上位，曾改名陳玟希以令星途更順，惟在2006年拍竣《轉世驚情》後淡出。



黃佩珊曾任獎門之花



有「翻版蔡少芬」之稱的黃佩珊於1999年參選港姐，曾主持兒童節目《至Net小人類》等，以及在《獎門人》系列中當「獎門之花」，曾和蕭正楠合演劇集《戀愛自由式》，至2006年開始淡出幕前。



楊明扮霆鋒而成名



1999年入行的楊明在劇集《娛樂反斗星》模仿謝霆鋒而成名，近年被力捧，於《收規華》、《心理追兇》及《兄弟》等劇集有出色演出，前年在星和無綫電視大獎獲「TVB飛躍進步藝人」，現和莊思明更是公認甜蜜的一對。



黃宗澤北漂賺人仔



去年約滿無綫的黃宗澤演出《溏心風暴3》後，主攻內地發展如跟馮紹峰合演《那片星空那片海》等劇集，近年更投資蠔吧生意，過老闆癮。