兒童節目三朝元老　杜大偉減磅做細楊生入屋

今年42歲嘅杜大偉畢業於1997年第十一期無綫電視藝員訓練班，當時青靚白淨嘅佢，2001年同林峯、楊怡、楊明同埋黃宗澤等人組成「九男女」，備受力棒！當中喺2002年劇集《無頭東宮》飾演凌丹，憑住出色嘅演技，令觀眾留下深刻印象。翌年佢更殺入影壇，喺以已故歌手張國榮為藍本嘅電影《風繼續吹》擔正做男主角，雖然套戲最後冇上過戲院，但總算做過男一！



體重曾高達180磅



點知未紅先驕嘅佢，工作量大減，令佢意興闌珊申請做兒童節目主持人，成為《至NET小人類》、《放學ICU》同埋《智激校園》三朝元老主持，因為工作時間長，令佢無法參演其他劇集演出，多數都係客串性質，最後仲因為太懶唔理身形，搞到變咗高達180磅嘅肥仔。



《大帥哥》延續曾守明角色



最後減咗30幾磅又離開兒童組嘅佢，得到唔少監製賞識，佢更憑劇集《愛‧回家》嘅「細楊生」、《忠奸人》嘅「十仔」同埋《心理追兇》狂迷「吳家良」，再次得到觀眾賞識。而近期熱播嘅劇集《大帥哥》飾演玉石店老闆「麥家富」嘅佢，都有唔少戲份，其實原本呢個角色係由已故藝人曾守明飾演，但因其突然離世，所以由杜大偉頂上，當時佢話好開心可以延續角色。



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