多得古明華鬧醒！杜大偉酗酒廢青變食店老闆

戲齡21年的杜大偉憑《愛．回家》飾演「細楊生」而成功入屋，近日於熱播劇《大帥哥》中亦有份演出，與張衞健演對手戲，原來禾稈冚珍珠，他另一身份是火鍋店股東，當初憑5萬元投資，在短短四年內已開了七間火鍋店，並有上市計劃。



自言只是小股東的他回首過去，人生猶如坐過山車般起跌，正是有過潦倒的經歷，故更珍惜現在所擁有的。他說：「我表哥係其中一個股東，當時股東佢哋希望搵人幫手宣傳，所以我就參與，大家好努力先有今時今日嘅成績。我哋發展得好急速，將賺到嘅錢再投資落下一間。」相對窮到燶的日子，他的經濟已變得鬆動，他說：「大錢真係未搵到，但依家還清晒啲債，都有啲積蓄，所以爸爸大病嗰陣都有錢入私家醫院做手術。」



入行時有「小張國榮」之稱的杜大偉，2001年與林峯、黃宗澤及楊怡等被封為「九男女」，備受無綫力捧。一朝得志，他卻因囂張而「自毀」前程：「想像到自己好夢幻、好勁，後來因為態度唔好、成日遲到、未紅先驕、不可一世，囂張又霸道，慢慢落後咗，更加自怨自艾，於是申請去兒童組，一做就做咗11年！」



曾年薪50萬



當上兒童節目主持後收入大增，高峰期試過一年至少有50萬收入，他說：「轉去兒童組做山寨王，一星期做足7日，一個月已經有28個騷錢，好快爆騷，賺啲錢嚟得好快，頭嗰3、4年都仲好啲，跟住變得懶散，唔Keep身材，慢慢變咗肥仔，成日去蒲去玩，使好多錢。後來離開兒童組先知大鑊，冇咩做收入差。（相差幾遠？）當你有20蚊使時，突然得番3、4蚊，真係好失落！嗰時以為酒精可以麻醉自己，日飲夜飲，情緒唔好，精神又差。」

窮途末路當「廢青」，幸得資深演員好友古明華（古佬）當頭棒喝鬧醒！杜大偉說：「古佬話：『你個樣又唔差，但身形似麻甩佬，肥頭耷耳，你依家咁嘅樣，就算監製搵你都唔知畀咩角色你啦！』佢點醒咗我，於是開始減肥。」他成功由180多磅減至現時155磅，工作量的確增多：「我相信呢行大部分人都有呢個迷失：『點解你得我唔得？』我亦曾經有過咁嘅階段，太睇重得失。依家我好清楚，唔好怪人唔畀機會你，你都要畀機會人哋選擇自己，我唔係一個好成功、好紅嘅藝人， 但依家好享受拍戲。」



場地：Red Zone