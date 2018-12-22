搭舞台使百萬　何韻詩16字歌詞悼念Ellen

完成首場演唱會的何韻詩接受訪問，問到完騷後不再淆底？她即爆笑話：「唔好講呢啲，天氣嘅嘢唔討論，之前睇天氣報告都真係有啲淆嘅，但誠心禱告係OK嘅，專登揀個乾燥啲嘅時間開。」續自言舉行戶外騷都是邊做邊學，做落先發現製作費用比起做室內騷的價錢每樣都乘二、三倍，問到可有被嚇怕？阿詩抵死笑話：「我有咩驚？（冇歌酬？）咁又唔會，自己做老闆都有錢袋，冇咁坎坷，啱啱Cover到，但市集同音樂節就冇得賺，但OK嘅。」又自爆單計搭舞台費用都斥資100萬：「因為戶外要搭埋上面天嘅部分，平時只係搭地下。」



講到寫給已故好友盧凱彤（Ellen）的新歌《代你白頭》，身兼作曲一職的阿詩表示開騷前一日先收到歌詞，其中有16個字更是出自她手筆：「係副歌嘅『星際 銀河 數盡 細沙 一剎 恒河 返回 最初』，寫曲嗰陣冇特別諗寫畀邊個，係後來想寫首歌送畀佢，其實3個月前就有呢個想法。」再爆與填詞人黃偉文（Wyman）的合寫過程頗艱辛：「本身想話我寫先畀Wyman改，但寫嚟寫去都寫唔到。（對象係Ellen所以寫唔到？）主題都轉過幾次嘅，最後喺今個月初放棄，就將我覺得好差嘅詞即管畀埋Wyman，有同佢講可以完全一隻字都唔用，咁結果佢表示作為一個大學生，願意同小學生交流、提攜吓。」



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