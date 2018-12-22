男友恆仔撐場定晒　譚杏藍首開騷驚到出疹

歌手譚杏藍（小花）在九展Music Zone舉行首個個人演唱會，先自彈自唱《The best is yet to come》及《外面的世界》，之後ToNick主音男友恆仔（趙善恆）上台為她彈結他，她唱出一連串英文rock歌，之後兩人深情攬攬，歌迷大叫咀嘴，恆仔就叫大家畀掌聲小花，因她等了9年終於開騷，又話送了份禮物給小花，原來是「偶像」葉文輝拍片祝賀小花，令她十分開心。



騷前接受訪問時，小花坦言開騷心情緊張：「尋晚瞓覺扎醒咗四次，發噩夢，又哮喘發作咗五次，今朝條頸又開始生紅疹，壓力好大。」問到男友現身就唔驚？她即冧爆表示：「開心嘅，其實我陣間會唱首寫畀佢做生日禮物，叫《恆生》，我綵排唱鋼琴版本都已經眼濕濕，佢今日都陪咗我成日綵排。（驚唔驚上台喊？）驚呀，所以化呢個好似喊咗嘅妝，希望忍到。」



小花亦謂肯定男友不會在台上求婚：「因為我哋事業都仲衝刺緊，我哋有討論過，未係時候，我哋有少少無婚主義，都係講feel，努力吓先。」講到她之前在頒獎禮奪得新人銅獎，問可會陣間一次過慶功？ 她笑言：「會呀，呢個慶功就集合咗演唱會、我攞獎、我16號生日，再加啲朋友生日，我之前生日都冇咩點慶祝。（你生日男友有冇咩表示？）12點嗰陣佢話扮返公司幫我搞rehearsal，但當我打開個消防櫃就見到原來佢送咗支結他畀我，係我一直好想買嘅結他，我演唱會就會用呢支，佢一直記住我想要。」



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