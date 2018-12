男友恆仔撐場定晒　譚杏藍首開騷驚到出疹

歌手譚杏藍(小花)在九展Music Zone舉行首個個人演唱會,先自彈自唱《The best is yet to come》及《外面的世界》,之後ToNick主音男友恆仔(趙善恆)上台為她彈結他,她唱出一連串英文rock歌,之後兩人深情攬攬,歌迷大叫咀嘴,恆仔就叫大家畀掌聲小花,因她等了9年終於開騷,又話送了份禮物給小花,原來是「偶像」葉文輝拍片祝賀小花,令她十分開心。



騷前接受訪問時,小花坦言開騷心情緊張:「尋晚瞓覺扎醒咗四次,發噩夢,又哮喘發作咗五次,今朝條頸又開始生紅疹,壓力好大。」問到男友現身就唔驚?她即冧爆表示:「開心嘅,其實我陣間會唱首寫畀佢做生日禮物,叫《恆生》,我綵排唱鋼琴版本都已經眼濕濕,佢今日都陪咗我成日綵排。(驚唔驚上台喊?)驚呀,所以化呢個好似喊咗嘅妝,希望忍到。」



小花亦謂肯定男友不會在台上求婚:「因為我哋事業都仲衝刺緊,我哋有討論過,未係時候,我哋有少少無婚主義,都係講feel,努力吓先。」講到她之前在頒獎禮奪得新人銅獎,問可會陣間一次過慶功? 她笑言:「會呀,呢個慶功就集合咗演唱會、我攞獎、我16號生日,再加啲朋友生日,我之前生日都冇咩點慶祝。(你生日男友有冇咩表示?)12點嗰陣佢話扮返公司幫我搞rehearsal,但當我打開個消防櫃就見到原來佢送咗支結他畀我,係我一直好想買嘅結他,我演唱會就會用呢支,佢一直記住我想要。」



