MIRROR開騷唔晒肌　姜濤Anson疑咀嘴

男團MIRROR在九展舉行首個演唱會，各成員施展渾身解數，其中姜濤挑戰韓星Rain的《Love Song》，再與Anson Lo跳唱《Trouble Maker》，臨尾時兩人更面貼面哄到勁埋，幾乎咀嘴，令全場粉絲尖叫！之後嘉賓細貓上台，與眾成員合唱《努力的孩子》，場面感動。期間他們互相爆料，成員踢爆姜濤最怕醜，每次換衫都匿入房，姜濤即笑言：「留畀Fans睇。」全場即尖叫。Edan又搞爛Gag指Anson Lo與姜濤可組成新組合叫「阿Lo阿濤（瓦努阿圖）」，之後他們獻唱《一秒間》。Encore環節，他們跳唱一連串組合的經典快歌，例如《心急人上》、《La La世界》及《忘情森巴舞》等，最後更將用過的毛巾拋下台！



騷後訪問時，他們自評表現值7分：「有進步空間，頭先淨係顧表演，顧唔到表現係點，今晚用咗全力，都希望可以快啲睇到playback。」講到姜濤與Anson Lo表演時疑似咀嘴，兩人表示：「冇錫嘅，綵排時冇咁近，但開騷時太興奮，見到fans都熱烈咗，所以埋咗少少，發揮到同平時唔一樣。」講到臨尾姜濤大叫肚餓，問到完騷是否想食漢堡包？他表示：「今次會打邊爐。」而講到他們沒有除衫騷肌，大家即指住瘦蜢蜢的Jeremy做「肌肉擔當」，他表示：「留番下年演唱會，但唔知會唔會呢。」問到可是想快些再開騷？Ian表示：「唔使咁急，希望有多啲時間增值自己。」Lokman亦表示想再多些自己歌才開騷。



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