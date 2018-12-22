新歌疑抄襲　蔡健雅霸氣回應：對得起自己

新加坡歌手蔡健雅與李宗盛老友鬼鬼，李宗盛拍短片爆料稱，曾半夜收到蔡健雅的「遺書」，李宗盛稱某個深夜收到蔡健雅發過來的電郵，標題為「遺書」，大驚打開一看，才知道是對方的新專輯主打歌的歌名。



蔡健雅新專輯發佈會上，獲多位男性好友紛紛拍短片祝賀，除了李宗盛，還有王凱、陳奕迅、蕭敬騰、林俊傑、周華健等。蔡健雅笑說：「《遺書》這首歌十分温暖，給人力量，大家不要因為看到歌名就會覺得它是一首怎樣的歌，是真的要聽才知道我唱的是甚麼。」她說過去三年，面對過不少生離死別，自言原本不敢面對，但終於有日想通了：「其實沒有甚麼可怕的，要先學會面對死亡，才能活得更好。」於是她將自己的情緒及感觸都記錄下來，最後揀選出十首跟「自我對話」的歌曲出來推出專輯。其中主打歌《我要給世界最悠長的濕吻》就是真誠輕鬆地面對人生、面對生活的態度。



另外，網上傳她的新歌《半途》跟一首經典歌很相似，似有抄襲之疑，蔡健雅在社交網發文回應：「我只能靠着當下的靈感，寫對得起自己對得起歌迷的音樂。希望這是不被質疑的。」她表示抄襲是每個創作人最大的噩夢，自言寫了20多年，幾百首的歌曲，難免會有一些被質疑的作品。至於《半途》，她直言沒有抄襲：「自己也沒有辦法去翻全世界的歌一一對比，只是靠着自己當下的靈感一氣呵成的。在音樂創作上 ，寫歌應該是自由 、随性。世界上那麼多的旋律、節奏，搞不好我也無意中『抄襲』了我自己很多的旋律！罪過。」她掦言不敢、不認同、也不需要抄襲，對自己寫的歌沒有遺憾。