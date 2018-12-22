狂接15個廣告　朴敘俊膺年度最喜愛代言人

年初參演人氣綜藝節目《尹食堂2》的30歲韓星朴敘俊，憑早前熱播劇《金秘書為何那樣》人氣再飆升，因其健康正值形象深得民心，今年狂接15個廣告，再加上他最近與親子節目《超人回來了》的3歲混血妹娜恩合拍的薄餅廣告正熱播，令他氣勢當旺，力壓國民至愛的「滑冰天使」金妍兒，首度登上「韓國廣告振興公社」公布的「年度消費者最喜愛代言人」排行榜冠軍。



孔劉由榜首跌至第3



而去年高踞榜首的孔劉隨着神劇《鬼怪》於去年初播畢後，人氣回落，過去兩年均手握逾十個廣告合約的他現已大幅減少，難怪今年排名滑落至第3位；朴寶劍由去年第5位升至第4位。而向來零負評的「國民MC」劉在石與「廣告天后」秀智及女歌手IU依次排第5至7位，至於久未有新作的型男元斌成功進佔第8位。



全智賢滑落至第9



而一直是廣告界搶手代言人的靚媽全智賢，排名由去年第4位急跌至第9位，主演劇《藍海傳說》於去年初播完後，依然不斷接拍廣告，但有消費者卻嫌她曝光率過高，欠缺新鮮感。而頻頻參演綜藝節目成功入屋的男星李瑞鎮則掹車邊排第10位。



----------------------------

東網巨星開咗ig喇，大家快啲follow啦！

https://bit.ly/2JjSVcr

