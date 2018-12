又攬又啜多謝老婆！昆凌350萬林寶贈周董

台灣天王周杰倫(周董)趁聖誕臨近,就孖住老婆昆凌大搞聖誕P,仲嚟個交換禮物,不過咩都有嘅周董今次竟然畀昆凌份禮物「大」親,仲要即刻喺社交網甫相晒恩愛,又啜又攬老婆,又話自己第一次都畀埋老婆,到底昆凌送咗咩咁厲害?



原來昆凌同周董班好友夾埋,等周董抽到佢份「厚禮」鞋盒 ,入面有晒指示又玩晒小遊戲咁,去到最尾合埋眼行到去車庫,周董一睇,原來昆凌送咗部約價值$350萬嘅林寶堅尼(Lamborghini)超級SUV Urus!無錯!昆凌堅係送咗部林寶畀周董!不過搞笑在今次佢哋係搞聖誕P,又話係交換禮物,但周董就話呢份係生日禮物,似乎係昆凌真係好有心,早成個月就送定禮啵。



收到咁大份禮,周董都即時晒相,冧豬寫道:「今年的聖誕交換禮物竟然串通朋友們讓我抽到昆凌準備的鞋盒 裏面打開開始各種遊戲指示 最後一個閉上眼走到車庫 眼睛睜開真的嚇傻了...,,,,,謝謝你精心策劃準備的生日禮物 Thank u for this Birthday gift my love #人生第一次被女生送車 #uglysweater #christmasgift #birthdaygift」



其實周董本身都擁有至少20輛超跑,包括法拉利、林寶堅尼LP700超跑、意大利超跑Pagani Huayra、訂製款的蝙蝠車、平治SLR722超級跑車等,今次又有新車落地,相信佢都應該開心到爆喇!