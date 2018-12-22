又攬又啜多謝老婆！昆凌350萬林寶贈周董

台灣天王周杰倫（周董）趁聖誕臨近，就孖住老婆昆凌大搞聖誕P，仲嚟個交換禮物，不過咩都有嘅周董今次竟然畀昆凌份禮物「大」親，仲要即刻喺社交網甫相晒恩愛，又啜又攬老婆，又話自己第一次都畀埋老婆，到底昆凌送咗咩咁厲害？



原來昆凌同周董班好友夾埋，等周董抽到佢份「厚禮」鞋盒 ，入面有晒指示又玩晒小遊戲咁，去到最尾合埋眼行到去車庫，周董一睇，原來昆凌送咗部約價值$350萬嘅林寶堅尼（Lamborghini）超級SUV Urus！無錯！昆凌堅係送咗部林寶畀周董！不過搞笑在今次佢哋係搞聖誕P，又話係交換禮物，但周董就話呢份係生日禮物，似乎係昆凌真係好有心，早成個月就送定禮啵。



收到咁大份禮，周董都即時晒相，冧豬寫道：「今年的聖誕交換禮物竟然串通朋友們讓我抽到昆凌準備的鞋盒 裏面打開開始各種遊戲指示 最後一個閉上眼走到車庫 眼睛睜開真的嚇傻了...,,,,,謝謝你精心策劃準備的生日禮物 Thank u for this Birthday gift my love #人生第一次被女生送車 #uglysweater #christmasgift #birthdaygift」



其實周董本身都擁有至少20輛超跑，包括法拉利、林寶堅尼LP700超跑、意大利超跑Pagani Huayra、訂製款的蝙蝠車、平治SLR722超級跑車等，今次又有新車落地，相信佢都應該開心到爆喇！