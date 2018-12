谷奶連升兩Cup？張名雅6磅半囝囝正面曝光

31歲嘅前港姐張名雅(Carat )前日順產誕下第二胎,而佢一早已透露呢胎係囝囝嚟,並已為佢改英文名叫Milo。等到頸都長,名雅今早終於肯公開囝囝嘅外貌,佢喺社交網上載一段歡迎家中新成員到來嘅片,仲留言:「It’s such a blessing and thanks everyone for your wishes. Both baby Milo and I are well! I’m so grateful to have you,my second son,baby Milo. I love you!😘(感謝大家嘅祝福,我同Baby Milo都好好!好高興有你,我嘅第二個我兒子,Baby Milo,我愛你!)」



片中見名雅生完都仲係咁索,除咗有佢哋一家四口嘅溫馨全家福外,亦有海量初生Milo嘅萌照。見到雙眼皮明顯嘅Milo一時瞇眼熟睡,一時半開眼呻脷賣萌,一時又打晒喊露,相當得意!唔少網友都話佢上半Part面相似老竇,而個鼻同嘴就似媽咪呀!唔知大家又覺得似邊個呢?



另外,名雅喺IG透露有餵人奶:「開始谷奶了!!開始升左(咗)兩cup…lol」東網聯絡到佢,佢表示囝囝出世時6.5磅,又指:「今日出院啦,又谷奶了…好驚又好痛!」至於講到大仔Mario升呢阿哥,佢就話大仔未夠兩歲,仲未明白Milo係個BB,仲以為細佬即係媽咪個肚添!



名雅又大爆生仔過程夠晒驚險,佢表示:「之前生Mario時過程好慢,但呢一胎係突然間穿咗水,成條褲濕咗,我就大嗌『我穿水呀』!全世界好緊張,即刻入醫院,但好順利。可能我成日周圍行、做運動,我第一胎都係順産,入醫院時都係一度,但度數去得好快,姑娘好快已經話十度,可以生得,用咗力兩、三下就生咗,囝囝好合作,好抵錫!」

又開心指:「我最想就係佢可以係聖誕前出世,哈哈!可以一齊過聖誕!」



