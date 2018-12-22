谷奶連升兩Cup？張名雅6磅半囝囝正面曝光

31歲嘅前港姐張名雅（Carat ）前日順產誕下第二胎，而佢一早已透露呢胎係囝囝嚟，並已為佢改英文名叫Milo。等到頸都長，名雅今早終於肯公開囝囝嘅外貌，佢喺社交網上載一段歡迎家中新成員到來嘅片，仲留言：「It’s such a blessing and thanks everyone for your wishes. Both baby Milo and I are well！ I’m so grateful to have you，my second son，baby Milo. I love you！😘（感謝大家嘅祝福，我同Baby Milo都好好！好高興有你，我嘅第二個我兒子，Baby Milo，我愛你！）」



片中見名雅生完都仲係咁索，除咗有佢哋一家四口嘅溫馨全家福外，亦有海量初生Milo嘅萌照。見到雙眼皮明顯嘅Milo一時瞇眼熟睡，一時半開眼呻脷賣萌，一時又打晒喊露，相當得意！唔少網友都話佢上半Part面相似老竇，而個鼻同嘴就似媽咪呀！唔知大家又覺得似邊個呢？



另外，名雅喺IG透露有餵人奶：「開始谷奶了！！開始升左（咗）兩cup…lol」東網聯絡到佢，佢表示囝囝出世時6.5磅，又指：「今日出院啦，又谷奶了…好驚又好痛！」至於講到大仔Mario升呢阿哥，佢就話大仔未夠兩歲，仲未明白Milo係個BB，仲以為細佬即係媽咪個肚添！



名雅又大爆生仔過程夠晒驚險，佢表示：「之前生Mario時過程好慢，但呢一胎係突然間穿咗水，成條褲濕咗，我就大嗌『我穿水呀』！全世界好緊張，即刻入醫院，但好順利。可能我成日周圍行、做運動，我第一胎都係順産，入醫院時都係一度，但度數去得好快，姑娘好快已經話十度，可以生得，用咗力兩、三下就生咗，囝囝好合作，好抵錫！」

又開心指：「我最想就係佢可以係聖誕前出世，哈哈！可以一齊過聖誕！」



----------------------------

東網巨星開咗ig喇，大家快啲follow啦！

https://bit.ly/2JjSVcr