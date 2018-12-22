冇毛勝有毛　光頭其實有「錢」途！

近日「大帥哥」張衞健（Dicky）新劇出街，在香港人氣再次爆燈！而Dicky嘅「光頭Look」形象早已深入民深，但原來Dicky當年曾被人嘲笑「冇毛冇價值」，呢種侮辱嬲到Dicky寸土不生！俗語都有話「十個光頭，九個富」，點會「冇毛」就係末路先，反而中外娛樂圈唔少男藝人，「光頭」先係佢哋成功秘殺技，就係「愈冇毛愈有機」，有型兼有演技，財氣橫溢，一於嚟個光頭大盤點先！



1. 林盛斌（Bob）



由入行開始「光頭」就係佢標記，加埋佢嘅口才，由無名DJ，做到金牌司儀，電影、電視、電台樣樣撈勻，依家做埋娛樂公司老闆，相當巴閉！所以光頭對阿Bob旺財兼旺埋佢做「多產」老竇，有3女1子，幸福大家庭！



2. 羅家英



羅家英本身係粵劇名伶，後來進軍影壇更發揮佢搞笑一面，最令人深劇印象要數周星馳系列嘅電影，喺《西遊記之仙履奇緣 》入面嘅唐三藏唱《Only You》，仲有《國產凌凌漆》演嘅文西發明「攞你命3000」，已經笑爆全場，家英哥嘅光頭魅力最厲害係連阿姐汪明荃都迷倒做埋羅太！



3. 葛優



葛優算係內地演員「光頭」代表，雖然佢樣子唔算討好，但佢出色嘅演技已凌駕一切，佢喺電影頒獎禮上，奪過唔少次嘅影帝殊榮，香港觀眾應該由《霸王別姬》開始留意到佢，之後佢演嘅《活着》、《手機》、《非誠勿擾》一啲都唔陌生，如果變咗有頭髮嘅葛優，相信反而唔夠吸睛！



4. 徐崢



一向喜劇感超重嘅徐崢，佢年輕時代其實係有頭髮，但偏偏佢做「光頭佬」星運享通，自從參演電影《人在冏途》系列，知名度即急速升呢，成為票房保證！



5. 徐錦江



佢亦都係「冇毛」勝過「有毛」嘅最佳例子，光頭Look嘅徐錦江反而有型Man爆，配合埋「二撇雞」的造型，亦正亦邪，最厲害係佢天生一個「撞樣臉」，同唔少超級英雄撞晒樣！



6. 狄維莊遜（Dwayne Johnson）



狄維莊遜係美國演員，原本係摔角手，2001年做男一拍電影《蝎子王》，而最為香港人熟悉就係電影《狂野時速》系列，入面嘅大隻佬角色，今年仲嚟過香港為電影《高凶浩劫》做宣傳，吸引唔少影迷嚟睇偶像，佢仲好親民添！



7. 布斯韋利士 （Brue Willis）



布斯韋利士於1988年憑《虎膽龍威》（Die Hard）爆紅，更成為經典賣座電影之一，佢唔只係演員，仲係制片人、歌手多個身份，佢演警察角色曾被英國雜誌《TotalFilm》評選為「電影史上最捧的20名警察」之一，佢演出過嘅角色都唔需要佢有頭髮，事關佢嘅光頭look亦成為佢嘅icon。



8. 雲狄素 （Vin Diesel）



於1999年以自編自導自演短片《千面人》參加康城影展，更得到大導演史匹堡賞試，參與戰爭片《雷霆救兵》演出，之後亦憑《狂野時速》系列，成為佢嘅代表作，自此後更片約不斷，不過，就同樣係拍《狂》片，兼且都係「光頭佬」嘅狄維莊遜（Dwayne Johnson）就傳出不和。



9. 孟非



孟非憑主持內地節目《非誠勿擾》一炮而紅成為金牌主持，喺未入電視台工作前，佢曾經係南京一間印刷廠到打工，估唔到一個其貌不揚，光頭戴黑框眼鏡嘅男人，走入電視台竟然創出錢途。



10. 莫文蔚



要數光頭代表，真係好難唔記得莫文蔚嘅「光頭look」，Karen一向前衞，做光頭妹都因為係一圓兒時心願，因小時見到爸爸幫哥哥剃頭覺得好過癮，所以就想剃頭做一次光頭妹！