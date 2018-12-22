收埋靚樣！李亞男宣布誕女　祖藍話似自己

34歲藝人李亞男（Leanne）生咗喇！佢喺社交網興奮宣布喜訊，透露囡囡叫Gabrielle，係佢哋兩公婆嘅聖誕禮物：「We are happy to announce that Gabrielle is the best Christmas gift we have ever received！2018 is really a special year for three of us. 💕❤️😍 #冬至快樂 #babygirl」



而老竇王祖藍就透露囡囡係17日出世，佢仲搞笑留言：「個樣太似我，所以唔畀你睇😝」Leanne接受東網訪問時表示：「多謝大家的祝福！Gabrielle好健康好可愛！we are very blessed to have her. 遲啲同大家分享佢嘅相片：）」之後佢話其他細節就留待祖藍今晚一次過講。



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