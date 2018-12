收埋靚樣！李亞男宣布誕女　祖藍話似自己

34歲藝人李亞男(Leanne)生咗喇!佢喺社交網興奮宣布喜訊,透露囡囡叫Gabrielle,係佢哋兩公婆嘅聖誕禮物:「We are happy to announce that Gabrielle is the best Christmas gift we have ever received!2018 is really a special year for three of us. 💕❤️😍 #冬至快樂 #babygirl」



而老竇王祖藍就透露囡囡係17日出世,佢仲搞笑留言:「個樣太似我,所以唔畀你睇😝」Leanne接受東網訪問時表示:「多謝大家的祝福!Gabrielle好健康好可愛!we are very blessed to have her. 遲啲同大家分享佢嘅相片:)」之後佢話其他細節就留待祖藍今晚一次過講。



----------------------------

東網巨星開咗ig喇,大家快啲follow啦!

https://bit.ly/2JjSVcr