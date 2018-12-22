音樂騷搶fo　武田真治率金爆騷肌做搞笑Gym

日本朝日電視台昨晚舉行4小時直播音樂節目《Music Station Super Live 2018》，邀請大批日本歌手及組合演出，包括AKB48、乃木坂46、欅坂46、嵐、菅田將暉、西野加奈、Perfume、EXILE、柚子及韓團TWICE等。



全晚有多個焦點，乃木坂46的成員西野七瀨及AKB48主將指原莉乃即將離隊，是今次最後一次演出《Music Station Super Live》，因此兩人出場時成為粉絲的焦點。而欅坂46主將平手友梨奈因健康問題停工，昨晚她未有出場，由鈴木美愉代替她擔任中間位置。而平手友梨奈已確定缺席大除夕《紅白》演出。



而全場最搞笑是，邀請主持NHK健身節目《大家一齊做肌肉體操》，教人做健身Keep Fit而人氣反彈的46歲男星武田真治演出，他吹色士風為金爆伴奏，再在台上騷肌肉，然後拿着色士風率領金爆邊獻唱邊做體操，相當搞笑。而大受歡迎的BL劇《大叔的愛》在節目中再出風頭，Sukima Switch演唱主題曲《Revival》時，背景播出《大叔的愛》片段，讓劇迷再一次重溫。