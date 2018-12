荷里活男神尊尼特普(Johnny Depp)於2003年推出首集迪士尼電影《魔盜王決戰鬼盜船》(Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl)後,令系列大受歡迎,他亦獲首個奧斯卡最佳男主角提名。不過系列拍到第5集,人氣已不如前,迪士尼電影部主席Sean Bailey接受《Hollywood Reporter》訪問時,證實早前《魔盜王》新一集將飛起尊尼的傳聞!



Sean被問到聘請《死侍:不死現身》(Deadpool)編劇Rhett Reese與Paul Wernick寫《魔盜王》新一集劇本,系列如果沒有尊尼還可不可以繼續時,他回答:「我哋想加入新能量同生命力。我鍾意舊嘅《魔盜王》電影,但Paul同Rhett有趣嘅原因,係我哋想推進個系列。而呢個就係我畀佢哋嘅任務。」雖然沒有講明,但尊尼不再參與的意思相當明顯,相信系列的fans會非常傷心!