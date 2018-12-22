英皇電影揚威澳門電影節　楊受成親自領獎

「2018澳門國際電影節」昨晚舉行10周年頒獎典禮，除了馮小剛、葛優兩位重量級主席，章子怡、王力宏、張國立等相繼亮相紅地氈，英皇集團主席楊受成亦以行動支持旗下四齣入圍作品，結果於《無名之輩》有亮眼演出的潘斌龍脫穎而出，榮獲最佳男配角獎，他在台上表示：「感謝所有喜愛這部電影的朋友們，《無名之輩》幫助了我這個無名之輩，創造了一個非常神奇的事情！」而陳建斌則憑該片，與王力宏的《無問西東》雙雙摘下最佳男主角獎，陳建斌因有工作在身未能到場，最後由潘斌龍代領獎項，並替陳建斌發表得獎感言：「感謝電影節、感謝評委、感謝饒曉志導演、感謝劇組所有人，特別感謝英皇電影能夠投資拍攝這樣一部電影，感謝《無名之輩》！」



《無名之輩》連奪三獎



至於該片亦壓軸奪得最佳影片大獎，楊受成親自上台領獎，他表示：「非常感謝澳門國際電影節的評委，給這部片這麼高的榮譽，同時感謝導演、演員及一班工作人員付出的努力，這部戲的成本預算很低，投資4千萬，票房8億，賺了很多錢，現在得到這個最高榮譽，都是大家的努力所賜！」對於該片連奪三個獎項，身在北京參與該片答謝宴的團隊自然喜上加喜，一再將氣氛推至高峰！



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