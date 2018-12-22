台灣樂隊工作證未批　何韻詩爆粗：X街

歌手何韻詩在facebook就《我們正在音樂節》發出重要通知，表示有關台灣單位閃靈樂隊的演出要取消：「有關閃靈樂隊原定於《我們正在音樂節》本星期日（23/12）的演出，因香港入境處直至這幾天，仍然未有就工作證申請作出任何正式回覆，我們現只能無奈宣佈（布），閃靈樂隊明天的演出將正式取消。自11月12遞交申請，至今已個多月，入境處一直沒有給予我們任何正式回覆，只是期間一次（12月3號）要求補上各成員之戶籍謄本；之後每次追問，職員都只表示『等待上司回覆中』。以我們過往為演唱會其他非港人外籍人士，申請工作證只需一個星期便獲批的經驗和速度來看，這次的處理時間及效率上明顯有別。



對於是次演出被迫取消，我們深表遺憾，亦在此向各位樂迷致歉。若有已購買23號音樂節票的人士希望退票，請發電郵至info@goomusic.com.hk，並提供閣下的購票資料及編號。不便之處，敬請見諒。」



之後阿詩facebook再寫：「唔批都預咗，但完全唔覆、拖字闕真係X街到無（冇）人有。而呢次本來只係純音樂交流，驚啲咩呢？」嬲到連粗口都出埋。



阿詩接受訪問時表示：「今次對於閃靈（樂隊）工作證，入境處冇任何話批同埋唔批嘅事件，我個人覺得係荒謬，呢個純粹係一個音樂交流嘅音樂節，冇任何政治色彩成份（分），點解一個純藝術嘅事，因為其中一個樂團成員嘅事，佢嘅政治立場，所以就成個樂隊都唔批啦，同埋我覺得佢哋嘅態度好莫名其妙，因為本身心裡（裏）都有心理準備嘅，就係有機會會唔批，我哋自從入咗紙之後，就似入咗個黑洞咁樣嗰堆申請紙，而踏入12月我哋每日都係度追問，打入境處問有冇答覆呢？因為我覺得你批定唔批都畀一個答案呀？直至去到今個假期中，佢哋都敷衍我哋話，『我哋要等上司回覆』，呢種態度我哋覺得係作為一個叫做國際城市一個政府真係好難接受，當然呢個政府係咁嘅姿態，係拖住又唔覆你，又唔會特別話你得定唔得，等你自己放棄，咁呢個情況，實在冇法，我哋又要買機票，又要book酒店各樣嘢，人哋亦都唔可以無了期咁等我哋。今日收到另一個消息，周國賢知道我哋有個單位取消咗，佢就自己舉手，本身佢有演出，但佢仗義幫助我哋，聽日佢會唱多一個set補咗閃靈個位。」