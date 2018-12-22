祖兒去飲狂抄牌　劉浩龍：人大咗要識新朋友

藝人劉浩龍及王灝兒（JW）下午到尖沙咀出席聖誕活動，唱歌之餘更充當司儀，場面相當熱鬧。劉浩龍被追問日前可有獲邀出席鍾欣潼婚宴？他坦言：「冇，其實唔係咁熟。（容祖兒被推出去向戥穿石們抄牌？佢話比武招親。）唔使抄牌啦，依家Wechat Scan咁方便。人大咗係需要識多啲新朋友嘅，我都會。嗰晚我淨係知關智斌搶到花球，睇報紙知。（咁你同祖兒係咩關係？）朋友囉！」



冬至最緊要返屋企



談到今年聖誕新年，劉浩龍指自己「旺場」，共接了5個騷過肥年。問到會否買禮物獎勵自己？他答：「唔需要，都好多年冇買聖誕禮物送畀人，好似今日冬至，最緊要返屋企，陪屋企人食飯啫。」



JW同男友互送電話



JW則表示早已與男友交換禮物：「佢電話壞咗，我驚佢買咗，所以我忍唔住一早送咗畀佢，咁啱我電話都壞，佢又送番個畀我。」認真Sweet爆。



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