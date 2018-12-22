拍《降魔的2.0》！胡鴻鈞唔再做石敢當

歌手胡鴻鈞出席聖誕活動，表示聖誕要在工作中度過：「依家唔使做嘢就會想陪多啲屋企人，因為我家姐喺澳洲返咗嚟。（有冇朋友約你玩呀？）有呀，有約開party。（有冇許廷鏗份？）一定有，年年都會一齊同其他朋友慶祝。」講到工作，他透露一月中將開拍《降魔的2.0》，近日試了造型，透露不再做「石敢當」：「會做同小馬好細個就稱兄道弟嘅朋友豪仔，但佢細個已經死咗，我會做佢嘅靈魂，今次又唔係人。」問到可有信心又可以憑角色人氣急升？他謂：「冇諗呢啲，我可以控制到嘅就係做好角色。」



冇得再露肉



講到他之前在《降魔的》要露股，問今次可又要露肉？他笑言：「今次冇㗎喇，驚嚇親大家，上次已經夠啦。（但粉絲想睇？）呢啲叫欲擒故縱，唔可以成日滿足佢哋，要留啲遐想畀佢哋。」問試造型可有見到桃色新聞纏身的黃子恆？他謂：「冇呀，因為分批試，今次佢都係繼續做嗰個角色，嗰隻魔。」而講到之前在樂壇頒獎禮攞到歌曲獎，問對其他頒獎禮可有信心？他表示：「信心唔會冇嘅，但都係平常心，做咗作品大家鍾意就好開心。」



另外，講到吳若希話菊梓喬是「一姐」，同門的他就解畫：「相信佢係衷心恭喜對方，我哋成日都會互叫大家做一哥一姐，係一個稱呼，冇乜意思。（佢有冇話你係一哥？）佢個個都咁叫㗎啦，叫到冇意思。（即係覺得佢只係講笑？）我哋就係因為friend，所以先會潤大家。」

