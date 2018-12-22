阿嬌婚宴飲到胃痛　容祖兒：懷疑係假酒！

天后容祖兒到屯門為新國語碟舉行簽名會，露腿的她即場示範幾吓舞步，又與歌迷玩問答遊戲，期間歌迷以不同造型跳新歌的舞步，氹到祖兒哈哈大笑。粉絲更送上一本製作精美的「答案之書」給祖兒，最後她與全場影大合照。



冇斷片非常清醒



受訪時祖兒表示這幾日的快樂情緒仍未消失，開心事一浪接一浪：「今日聽到王祖藍生女，好開心，我晏少少會打畀佢恭喜佢。」講到前幾日好姊妹鍾欣潼（阿嬌）擺酒，問她可有開心到飲醉酒斷片？她笑言：「完全冇，我畀老闆隊咗一杯之後就好胃痛，所以冇再飲，懷疑係假酒！哈哈，所以非常清醒，記得好細微嘅片段。」



順其自然唔催婚



她亦表示當日很感動：「因為見到好姊妹結婚，亦睇到公司上下一心去幫阿嬌打點，當阿嬌翹住楊生進場嗰刻，就好似一家人。（你都有喊？）有啊，愈嚟愈易被感動，人大咗就變咗個喊包，乜都好易被感動，尤其是見到佢好靚，見到楊生好開心，好似嫁女咁，我嗰日係放盡喉嚨去招呼賓客，希望公司可以Keep住一直有喜事。」講到當晚蔡卓妍（阿Sa）帶埋男朋友到場，問當晚可有幫手催婚？她表示：「我就唔做呢啲嘢嘅，大家都有自己分數，同埋楊生嗰晚已經好幫到手，成日都叫成枱人飲酒，所以順其自然，佢哋都有自己計劃。」



爆關智斌懵然不知



講到當日他們全體「造就」關智斌（Kenny）接花球，她笑言：「簡直就各自有崗位，Kenny好似懵然不知咁，愈企愈前，簡直如有神助，我喺後面頂一頂，張致恒夾住佢，阿嬌就有後眼，神一般嘅眼界，所以佢根本冇得走。」講到今晚冬至，她表示已經與家人食冬至飯，亦謂有幾日假放，會留在香港休息。



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