大宅搞發布會！張敬軒唱「薛家燕」勁爆笑

歌手張敬軒（軒仔）昨日（21日）推出大碟《Senses Inherited》，當晚更在充滿英倫復古風的家舉行新碟發布會及facebook直播，他表示：「我好喜歡有故事嘅嘢，鍾意佢哋嘅質感。今次隻碟想帶出『傳承』呢個訊息，我係聽上一代嘅歌長大，一聽到當中嘅樂器，就已經覺得喺首歌嘅氛圍入面。為令樂迷可以感受到呢個氣氛，我選擇喺屋企做歌曲發布會，亦趁機同大家分享呢個地方。有歷史嘅建築物會愈嚟愈少，希望藉住呢個機會令大家關注保育，可以繼續傳承落去。」



發布會上軒仔唱出3首新歌，包括：《歲月靜好》、《裝睡的情人》及《百年樹木》。他特別請來幾位中、小提琴家及鋼琴家伴奏，更請來DJ當奴做觀眾及司儀。眼見當奴聽得如癡如醉，軒仔決定來多首Bonus，唱出他和當奴的代表作《孤零燕》。



唱到尾聲，原本穿着西裝褸的當奴忽然「海迪」上身，一邊飲紅酒，一邊食花生，旁邊的樂手也忍不住大笑。之後軒仔更誠邀當奴唱「家燕版」《孤零燕》，當奴攬住之前跟軒仔去澳洲買的草泥馬公仔唱：「迷途迷途家燕，未得歸家這薛家燕……」軒仔笑到拍晒手兼跣落地，全場再次大笑，整個發布會圓滿結束。