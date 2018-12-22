為演出擇日開刀　王祖藍陪入產房Hea剪臍帶

藝人王祖藍傍晚時分於葵涌演出舞台劇，休息期間會見記者，剛榮升父親的他心情興奮，但因養聲關係，細細聲受訪。他透露女兒Gabrielle於17號出生：「因為要就我舞台劇入台，所以要揀時間開刀生產。爸爸嘅演出決定咗BB嘅生日，好難忘，真係唔好意思。」



似陪太太做水晶甲



祖藍透露囡囡出生有7.1磅重，相當健康，更搞笑表示：「生產過程醫生播住《每天愛你多一些》，十幾分鐘就搞掂，我喺產房感覺好似陪太太做水晶甲咁啫。（剪臍帶？）係咁意剪咗，因為開刀時醫生其實都剪咗。」



祈禱囡囡大咗似媽咪



他形容女兒皮膚白滑，手長腳長，眼睛似媽咪：「不過弊傢伙，鼻同嘴似我。聽講女大十八變，我會幫佢祈禱，希望愈嚟愈似媽咪。大家好擔心佢似我？我都好擔心呀，但相信似媽咪嘅。」



「從天上來的天使」



祖藍表示未幫女兒中文名：「佢喺媽咪個肚一聽音樂劇歌就有反應，我想幫佢改個相關嘅名。英文名係媽媽改嘅，意思係『從天上來的天使』，太高貴喇！好似要着西裝叫佢先得！」



為養聲唔敢抱阿女



他又自爆女兒出生近一星期才敢抱她：「好驚抱起佢我就喊，要養聲，所以完成舞台劇演出後，我會好好喊番場。（老婆情況點？）開完刀仲痛緊，要食止痛藥。佢望住個女好開心，餵母乳，我覺得自己冇娶錯老婆，佢係個好媽媽。」



認老心急追多個B



問到打算送甚麼禮物給太太？祖藍表示：「坐完月同佢去日本食魚生大解放，佢成年冇食過。（到時唔捨得囡囡？）新潮父母有小朋友都要拍拖嘅。（再追多個？）聽講開刀要半年後，我想快啲，因為老喇。（追個仔？）聽天由命。」



----------------------------

東網巨星開咗ig喇，大家快啲follow啦！

https://bit.ly/2JjSVcr



