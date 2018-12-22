《大帥哥》劇透：羅義暗殺細龜失敗

第十六集 (12/24)

羅義（徐榮飾）暗殺細龜（張達倫飾）失敗，卻令狄奇（張衞健飾）想到解救沅婉（蔡思貝飾）的方法。馬炭（洪永城飾）與沅婉扮作鎮民進行計劃，誰知大同（蔡國慶飾）提早到達昇威鎮。狄奇為沅婉拖延時間，怪招不斷，大同中計之際，天嬌（譚凱琪飾）突然向大同下跪，令形勢易轉，狄奇維護沅婉，願與她一起死於大同槍下。沅婉失蹤，馬炭追到省城，可惜多次緣慳一面。天嬌稱自己人脈廣，要跟狄奇一同省城找沅婉，艾妞（楊秀惠飾）自覺失寵佯裝自殺，竟然弄假成真。政清（陳嘉輝飾）勸沅婉返回狄奇身邊，沅婉堅持己見，此時狙擊手已視她為目標。



第十七集 (12/25)

沅婉被槍手狙擊，馬炭隱約見到天嬌。沅婉坦言與狄奇的身份敵對，離開是不想將來自相殘殺，狄奇尊重她的決定。眾人返回大帥府，馬炭指控天嬌是狙擊手，沒人相信，決定用計測試天嬌。落蘆（曹永廉飾）看不過冬來（李嘉飾）經常被兄弟欺負，狄奇以奇招讓冬來訴說感受，令落蘆恍然自己的心結未除！大同要徵收特別稅，狄奇要挾細龜得以置身事外，細龜只好逼佘南（古明華飾）繳多一點稅。佘南氣憤難平，加劇謀反之心。馬炭與娸娸（簡淑兒飾）上山採藥，發覺佘南手下所運的貨有古怪。



第十八集 (12/26)

馬炭撇下娸娸，獨自跟蹤佘南的貨車到軍營，娸娸放心不下跟蹤他，誤闖佘南軍事基地而被抓。馬炭匯報軍營所見，落蘆猜測佘南私藏毒氣彈。佘南派人送上娸娸的血衣，邀狄奇一聚。千差（楊瑞麟飾）為救女兒偷軍營武器，馬炭決意一同營救。正當狄奇與佘南談判見曙光時，馬炭救人不成導致談判決裂，狄奇在佘南面前對馬炭行刑，並宣布將他降職。狄奇指摘馬炭衝動行事壞了計劃，娸娸救不了，還要答應佘南一個苛刻要求，馬炭憤然離開大帥府。



第十九集 (12/27)

為顯結盟決心，狄奇將羅義送入佘南軍營「和番」。艾妞教羅義避免被佘南灌醉方法，二人竟在酒醉下大被同眠。沅婉向政清匯報佘南有毒氣彈一事，馬炭認為革命黨不應插手，沅婉辯稱有些事只有革命黨才做到。落蘆認為找到毒氣彈便可找到娸娸，羅義遂向佘南提出驗過毒氣彈，狄奇才會答應結盟。另邊廂，狄奇派遣兄弟分別跟蹤佘南的手下，卻被佘南耍弄。佘南對羅義的表現大為讚賞，開始嫌棄身邊的滿仔（黃耀煌飾），落蘆即從滿仔着手，進行下一步計策。



第二十集 (12/28)

滿仔臉上長瘡，羅義訛稱是毒氣彈洩漏引致，佘南派人到毒氣彈倉庫查看，令冬來得知毒氣彈所在地。天嬌聲稱少帥失蹤，讓沅婉找到少帥同時看到地圖，知道毒氣彈位置。狄奇打算出發偷走毒氣彈，天嬌設計令艾妞暈倒，阻延狄奇離開。佘南收到有人偷毒氣彈的密函，到倉庫果然見到革命黨成員。佘南成功制服革命黨，卻中了狄奇的計，只好投降。馬炭與沅婉救走娸娸，發現她手上有多個針孔，馬炭怒不可遏，竟折返倉庫，為狄奇埋下危機伏線！