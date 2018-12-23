聖誕約開P！余德丞劉佩玥樂做幸運兒

無綫藝人余德丞（Dickson）、劉佩玥（Moon）都是開心快活人，二人成長在幸福家庭，生活、工作順利，自覺是個幸運兒。今年聖誕節，Dickson要赴日本拍攝旅遊節目，未能相約緋聞女友蔡思貝慶祝，他笑說：「每年聖誕如果唔使做嘢都會去同學屋企聚舊，好似變成咗『拜年』咁，同埋每年聖誕我都會踢波，但今年冇得踢喇！」



提起踢波，Dickson今年8月踢波期間突然昏迷，心臟更一度停頓，慶幸大步檻過，他憶述：「好多嘢都唔知，好似瞓咗覺咁，瞓醒就好似發咗場夢。當時冇知覺，到醒番先知道咁大件事。依家希望身體健康，做嘢唔會夾硬嚟，要休息夠先好去做。」他指身體尚需要時間去恢復，而工作正慢慢重回軌道，閒時亦可以在健身室踩健身單車、進行負重訓練。



滿足於現狀



Moon很喜歡聖誕，更直言最好每日也是聖誕節，過得繽紛又開心。問她今年可會相約緋聞男友周志文慶祝？她表示：「好悶呀！都係工作中度過，會一班朋友開Party，依家幾好，淨係傳文仔（緋聞），耳根清淨，其他朋友可以有喘息機會。」



Moon認為出生在香港，比第三世界國家的小朋友幸運得多，除了有疼愛她的父母，還能認識到一班好友，如陳瀅、何雁詩、周志文、周志康等等，她說：「幸運係畀自己嘅態度，做人要知足，有人關心、有人錫、四肢健全已經好幸運，自己亦都滿足於所擁有嘅嘢。」



余德丞：

化妝：Chloe Yu

髮型：Angus Leung@HipHairCulture