孖韓網紅拍住上！黃翠如想做美妝界KOL

藝人黃翠如（Priscilla）向來不愛花時間扮靚，但近日與聯同韓國名模網紅Irene Kim合作主持無綫美妝節目《韓妝教室》，她謂不擔心未能應付︰「我有很多美妝界的朋友，而且今次仲有潮流Icon一齊做主持，日後可能憑節目一躍升成為美妝界KOL。」



她所指的潮流Icon的確大有來頭，就是韓國名模網紅Irene Kim，其IG現時已有超過130萬的追蹤者，隨意一個Post都有幾萬個Like，是近年灸手可熱的名模網紅。翠如問Irene是如何保持秒秒鐘都與潮流並進，Irene說︰「因為我很愛時裝和美容，所以經常會瀏覽網頁以及留意社交媒體。此外，每次到不同的城市，接觸新的朋友亦會激發我對潮流的感知。」她更指韓國女孩都愛美又愛時尚，了解皮膚對美的重要性，所以年紀很小已開始護膚，翠如亦深表認同，並指「世上沒有醜女人，只有懶女人。」而節目內的經典環節Talking Mirror，首集便邀得陳凱琳（Grace）任嘉賓，分享日常扮靚心得。



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