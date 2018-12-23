【當年霸道求婚】劉愷威楊冪不敵時間洗禮

劉愷威與楊冪昨日宣布離婚，佢哋由相識到結婚，冇好似戲劇情節般激烈，雖然平淡亦有甜蜜時光。當年劉愷威趁楊冪瞓着，靜靜幫佢戴上戒指，更霸氣表示：「戴上了就不許摘下來！」可惜最終敵不過時間洗禮！



佢哋合作劇集《如意》時認識，相處一時間後喺一次傾電話時，劉愷威鼓起勇氣向楊冪問：「不如我們在一起？」確立咗情侶嘅關係，當時佢哋公開戀情後一直各有各忙拍劇，最好嘅拍拖地點就係喺片場，其中一次楊冪去探班，劉愷威一早準備咗戒指，不過未諗到點樣求婚，楊冪喺片場等到瞓着咗，劉愷威就靜靜雞將隻戒指戴上佢隻手度，當楊冪瞓醒發現隻手多咗隻戒指，有啲驚驚不停問：「怎麼了？怎麼了？」劉愷威淡定表示：「就這樣了，戴上了就不許摘下來！」之後在車上再正式單膝跪地求婚。結婚初期佢哋非常恩愛，劉愷威接受訪問時曾表示：「我將毫無保留的愛你！」楊冪聽後感動落淚。不過佢哋長時間分隔異地兼各有各忙，最終濃情亦遭時間沖淡5年緣盡。



----------------------------

東網巨星開咗ig喇，大家快啲follow啦！

https://bit.ly/2JjSVcr

