東方日報C1：劉愷威楊冪冬至宣布離婚

藝人劉愷威與內地女星楊冪婚變傳足兩年有多，終在昨晚冬至發聯合聲明，宣布今年已正式簽署離婚協議書，和平分手，結束近5年的婚姻關係，愷威更被發現年初於節目唱《背叛》，被指暗藏心聲！



44歲劉愷威和32歲楊冪因合作劇集《如意》和電影《盛夏晚晴天》等撻着，2012年公開戀情，至2014年二人在峇里島結婚，婚後育有一女「小糯米」。被視為金童玉女的二人，婚變消息不斷傳出，至昨天冬至終發聯合聲明宣布正式離婚。



共同撫養小糯米



聲明內容大意是：「愷威、楊冪的離婚，是經雙方慎重考慮，兩人已於今年簽署協議，和平分手，結束兩人的婚姻關係。以上決定是雙方彼此尊重溝通後做出的選擇，雖然不再以夫妻關係共同生活，但兩人今後也將以親人的身份共同照顧撫養孩子，同時以朋友的身份真誠地祝福彼此的未來，懇請媒體和大眾尊重兩人的想法，更懇請給予空間，不要打擾孩子或雙方家人。」



消息公開後，楊冪正於青島為電影《刺殺小說家》開工，未有開腔回應離婚。至於愷威雖身在香港，但與父親劉丹均沒有接記者來電。月前被拍得單拖買傢俬的愷威，相信是為搬返港湊女而作準備。



其實二人結婚初時非常恩愛，愷威接受訪問時曾表示：「我將毫無保留的愛你！」楊冪聽後感動落淚。婚後5個月，女方於香港誕下女兒「小糯米」，產後更與長輩帶同女兒一起會見傳媒，分享喜悅。可是二人均事業心重，一齊合組公司外，楊冪又自組公司捧新人，忙得不可開交，早前更憑劇集《三生三世十里桃花》令人氣更上一層樓，夫妻相處時間變得更少，小糯米則留港由劉丹和太太照顧，楊冪與愷威只於工作空檔才回港接送女兒上學。今年3月，他們在港被拍得參加女兒的運動會，但有指二人甚少交流，當時外界猜測他們的婚姻產生變化，但二人對閒言閒語置若罔聞。



傳經濟利益被迫瞞「分」



另外，有消息指楊冪的代表律師表示他們2016年1月已於北京簽字離婚，不過擔心女兒受到影響，於是繼續在幕前扮演夫婦。亦有傳他們簽下很多「合體」的代言及工作，經濟利益上有兩年的合約協議，故對外界隱瞞離婚消息。而愷威今年初參加內地節目《跨界歌王》第三季時獻唱，被心水清的網友發現狂唱慘情歌，包括《心如刀割》、《原來你甚麼都不要》、《說散就散》及《背叛》，疑似暗藏心聲！當時愷威解釋，只想分享自己不同成長階段喜歡的歌曲。



更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：

http://orientaldaily.on.cc/

