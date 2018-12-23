【怪人磁石】李婷婷日本畀陌生男騷擾

被譽為「仙氣女神」的藝人李婷婷（Tina），上年推出個人純影集以及慈善月曆後，今年則稍作休息調理身體。剛從東京回來的她，於社交平台發放和服照時指又被嚇壞了：「喺雷門寺門口影緊和服相嘅時候，突然間有個日本男人走過嚟捉住我隻手，我立即鬆開佢隻手，佢又再捉過來，我問佢做咩事，佢又唔出聲咁樣望住我，當時門口有好多人，個個好似睇熱鬧咁，好驚好尷尬，同埋個日本男人個神態奇奇怪怪，於是，我同朋友就即刻離開了，嚇死我啦！」當天也有很多遊客邀Tina合照，很受歡迎呢！她更表示上兩次去東京工作都是有奇遇，有點怕怕，但她也仍然喜歡日本，因為太多美食了。希望下一次再去東京不會再受驚吧！



另外，被問到聖誕出埠還是留在香港，她說：「過去咁多年聖誕啲工作都排到密麻麻，其實聖誕節係我最喜歡嘅節日，到處都好浪漫呀，今年會留喺香港，出席活動同埋同嫲嫲及朋友們感受下聖誕氣氛啊！」Tina更表示將會舉辦第一次粉絲聖誕聚會，仲有聖誕禮物送畀粉絲們！咁錫粉絲，男友呢？Tina就笑住話:「隨缘吧！我都期待緊同喜歡嘅人一起過一個浪漫嘅聖誕喔！」



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