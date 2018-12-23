內地翻拍《聽見你的聲音》　網民：別毀劇

韓劇《 當你沉睡時》編劇朴蕙蓮執筆的SBS人氣劇《聽見你的聲音》，於5年前播映期間創下24%收視神話，內容講述李鍾碩扮演的19歲高中生，十年前目睹父親遭殘殺後擁有讀心術，而扮演28歲律師的李寶英，當年曾為男方父親的命案出庭作證，兇手十年後刑滿出獄並不斷追殺女方報復，男女主角相隔十年重逢並譜出姊弟戀，二人在水族館吻別的一幕更成為經典場面。



揚言罷睇



近日內地宣布將《聽》劇翻拍成網劇《沒有秘密的你》，明年2月開拍，消息曝光後，網上多達數千個留言反對，更紛紛留言說：「求放過，別毀劇！別毀我經典！」又揚言堅決罷睇，寧願翻煲韓版。



年差9歲縮短至5歲



大陸版內容抄足韓版，男女主角同樣因十年前的命案而結緣，男方同樣因目睹命案而擁有讀心術，但網劇版將二人差距9歲縮短為5歲，女方角色設定為26歲精英律師。而《聽》劇雖已播畢5年，但劇組感情要好，現年29歲的李鍾碩與預產期為下月的39歲女星李寶英，於本月初均有出席劇組聚餐。



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