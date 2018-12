即將「卸貨」嘅靚媽陳嘉寶(Anjay)同好友賴慰玲、陳凱琳(Grace)向來老友鬼鬼,呢日Anjay就把握時間相敍,仲喺社交網上載三人合照,並留言:「Happy girls day !Blessed to hv such great companions ! Its not luck, it’s blessing !(開心嘅見面,感恩有你哋咁好嘅同伴,唔係幸運而係值得感恩。)」見到三人頭貼頭合照,展露開心笑容,場面溫馨!網民都話三位都係靚媽,仲話佢哋咁好姐妹,第時佢哋嘅小朋友都一定好friend喇!