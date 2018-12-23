李英子撼贏！劉在石失落KBS演藝大獎

韓國KBS電視台年度盛事《KBS演藝大賞》，去年受電視台罷工影響停辦一年，昨晚如常在首爾汝矣島KBS電視台舉行。女團AOA成員雪炫與男星尹施允及申鉉濬擔任司儀。雪炫以低胸晚裝亮相紅地氈，是她日前因感冒暈倒台上後首現身。







劉在石頒新人獎



而「國民MC」劉在石憑人氣綜藝節目《Happy Together》有份與金俊昊、大發爸爸李東國、申東燁及李英子角逐最高榮譽的「KBS演藝大獎」，最終劉在石失落大獎，由李英子憑《大國民脫口秀-你好》奪得。劉在石與趙胤頒新人獎，劉在石聽聞女方與李東健新婚後均是牽着手用餐，趙胤反問劉在石：「不是所有新婚夫婦也是這樣嗎？」沒想到劉在石說自己新婚那時忙到連食飯時間也沒有，似暗示正努力造人，現場即一片寂靜，劉在石便說：「抱歉，說了些沒用的話。」





《兩天一夜》獲最佳節目



而車太鉉有份參演的《兩天一夜》獲最佳綜藝節目。至於谷胸大露背的李荷妮憑《動物私生活》斬獲新人獎。人氣親子節目《超人回來了》的William與Bentley爸爸Sam Hammington獲優秀獎,《超人》獲人氣獎，幾位《超人》爸爸聯同9名細路一齊上台領獎，場面幾乎失控。



雖然南韓國腳李東國失落大獎，但在台下開心與大發、雪雅、秀雅、在詩、在雅五子女合照。