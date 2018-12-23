木村微博終於甫文啦！　羅志祥勁激動

日本萬人迷木村拓哉昨晚現身上海，為代言的手錶品牌出席宣傳活動，雖然粉絲未能到現場一睹偶像風采，但就用手機瘋看直播。木村當晚穿上踢死兔現身，不停舉起隻手大騷代言的手錶。



而當晚木村終於在自己的微博發出第一條問候，他在視頻用中文跟粉絲打招呼：「我是木村拓哉，我開通微博了，請大家關注我！」而木村的超級粉絲「迷弟」羅志祥很快上線，激動留言「啊~」並留下數十個驚恐表情的emoji。不少網友立即留言及點讚，助羅志祥追星，稱「助力偶像追偶像」，又激讚羅志祥是「實力演繹看到說不出話經典場景」。



木村於昨日為微博賬號驗證後，即引來大批粉絲關注，目前為止已達28萬人，而羅志祥也是其中之一，他的名字與「木村拓哉開微博」一同成為熱詞。而昨晚7時，羅志祥用日語問候木村，表示希望偶像能看到自己，還截下微博熱搜榜的圖，圖中有羅志祥及木村拓哉兩個名字，他激動稱「我要哭了」。而今天早上，木村再留言「早上好」，並配上一杯咖啡圖片，網民隨即叫羅志祥「快起床啦！不要再睡啦！」相當搞笑又窩心。



另外，木村日前到橫濱中華街為網上節目拍攝，試飲台灣凍頂烏龍茶，他不期然想起曾合作日劇的舊拍檔林志玲，大讚她在電影《赤壁》的演出。