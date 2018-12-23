長輩錫到燶！江若琳戴勁粗龍鳳鈪風光出嫁

今日是江若琳（Elanne）同蕭潤邦（Oscar）結婚大喜日子，凌晨6時一對新人已起床化妝、整頭作好準備。上午9時，穿上中式禮服的Oscar帶領17位兄弟團，包括任伴郎的謝安琪（Kay），其他成員還有Kay的老公張繼聰、電台DJ當奴、細So、Jerald、JW（王灝兒男友）富二代男友Tarzan Ip（葉韋彤）、Kenji Lee及Hachill輝等到酒店房接新娘，新郎更依足傳統準備了8人大紅花轎迎娶Elanne。



勁粗感動落淚



接受完Elanne姊妹團的「酷刑」對待後，包括任伴娘的小肥、JW、黎美言、張紋嘉、張惠雅及Erica Tang等的玩新郎遊戲挑戰後，他終於成功贏得老婆歸。而穿上中式結婚裙褂襯金頭飾的新娘子，人逢喜事特別明艷照人，一對新人一見面即又攬又錫，之後新人向父母跪地斟茶，Elanne聽到長輩祝福時，多次感動落淚，而江媽媽亦送上多款金器作嫁妝。新人還向兄弟、姊妹團大派大利是。



3 Pair情侶勁煙韌



接着手戴三對勁粗龍鳳鈪及金戒指的Elanne偕Oscar在大妗姐的陪同下移玉步到酒店的花園兜圈取行大運之意，更在維港的無敵海景前拍大合照，Oscar和Elanne全程十指緊扣，而另一Pair情侶亦很煙韌，見卓悅太子爺Tarzan Ip攬住女友JW，至於Kay和老公張繼聰就貼到實，Kay更嘟嘴賣萌。

