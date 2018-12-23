故意遲到玩突襲！伴娘小肥鬧兄弟無賴

歌手小肥和江若琳（Elanne）情如親兄妹，今日他更擔任好友婚禮的伴娘，當玩完新郎後接受東網訪問時說：「感動位有嘅，唔係一開始有囉，因為啲嘢好急好趕，穩定咗情緒後，就諗阿Ling（江若琳）終於嗰塊肥田開始久旱逢甘露，哈哈哈，之後Oscar又終於都…，呀，都幾感動其實。（你有冇感動到喊？）未呀，可能今晚先啦。」



問開門利是可感滿意？電話中傳來疑似Elanne的聲音大叫：「滿意」。小肥就話：「有人話滿意，我就麻麻哋，滿意囉，如果兄弟們覺得對唔住我哋姊妹們就後補啦，即係請食飯，中途再派錢咁樣啦，同埋佢哋遲到，遲到講明罰錢，佢哋都冇畀啦，佢哋睇住我哋時間緊迫，咁強迫收咗嗰個數嘅利是，都有意頭，不過我哋唔滿意囉，意義好好，幾多唔講啦。」



至於為何只玩三個遊戲，他說：「因為班兄弟好無賴，首先無賴一遲到，我哋唔想吉時過，雖然我哋好想玩Q佢哋，二係好蠱惑，佢哋用咗員工啲出入口突然間入咗嚟，又呢樣又嗰樣，唯獨係一樣嘢我哋好喜歡嘅，蕭潤邦兄弟係唔幫蕭潤邦，哈哈哈…」



問他有何祝福？他就話：「愈Friend愈簡單，希望佢哋永遠幸福、快樂、開心，身體健康仲有，學蕭潤邦老竇話齋：『精精日上』，哈哈哈。」



而擔任Oscar伴郎的謝安琪說：「我都覺得好開心，因為我都參加好多婚禮，佢哋畀我嘅感覺係兩個互相搵到對方，真係好開心，開心到係全日都感覺到佢哋兩個嗰種甜蜜，我覺得斟茶畀老人家嗰度最感動，阿Elanne一早就忍唔到喊啦，我都明白女仔出嫁會唔捨得屋企人，有好多感受，我又好戥佢開心，我知Oscar對佢好好，好錫佢，佢嫁咗之後會有更多人錫佢囉。」她又祝一對新人白頭到老，永結同心。