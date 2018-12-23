愛的宣言極浪漫！蕭潤邦願為江若琳擋子彈

蕭潤邦（Oscar）和江若琳（Elanne）進行完接新娘及向長輩斟茶儀式後，再在海邊的露天場地進行註冊儀式，新娘子穿上低胸露腿白婚紗翹住父親進場，穿上禮服及婚紗的兩人，在伴娘小肥和伴郎謝安琪的陪伴下，向現場的來賓宣誓，平時口若懸河的Oscar一開口就緊張到口窒窒要多度深呼吸，甫開口就話：「好驚呀。」之後他拖住新娘子手說：「我係佢嘅…」朋友不停寸他：「唔好喊呀，我有紙巾。」他說：「太陽要曬時，曬我先，落雨時揼我先，行雷嘅時候劈我先啦，L Love You !」此時，Elanne被感動得不停流淚要抹眼，但又淚中有笑。之後他再鼓起勇氣讀出誓詞。



到Elanne發表愛的宣言：「喺過去十年裏面，我哋喺自己人生裏面不停去經歷，不停去學習，我好感激個天，喺我覺得喺呢個世界覺得好絕望嘅時候，你以另一個身份出現我面前，我都問過你，其實你生得咁長大，喺咪嚟同我擋風擋雨，但你話唔係，係為我擋子彈，的而且確喺我人生裏面，我做錯好多嘢同決定，但我有一樣嘢好肯定，今日我決定嫁畀你，係我生命中最無悔，最正確嘅選擇。」Elanne再嗚咽讀出誓詞，全場拍掌！之後兩人交換戒指，再深情擁吻，十分浪漫！



而擔任兄弟團的當奴在場見證兩人宣誓，他在社交網留言：「蕭潤邦話曼聯輸波都未喊過，今日為咗娶老婆而喊。」另外，歌手JW搶到花球，唔通下個新娘子係佢？