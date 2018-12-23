簽唱會送抱派心　JR想同陳奕迅合作

韓國男團NU'EST的小分隊NU'EST W隊長JR於昨午抵港，今午3時現身WTC世貿中心，舉行首個個人簽唱會，提早陪港迷迎聖誕，吸引不少粉絲捧場。



身穿紅色外套搭住電梯邊揮手邊登場的JR，受到現場粉絲的熱烈歡呼，他上台後以廣東話打招呼說：「大家好，我係JR。」之後與新鴻基地產代理有限公司執行董事馮秀炎小姐交換聖誕禮物及合照。



JR見到現場有大批粉絲，自言心情緊張又興奮，感覺很幸福亦很榮幸，並預告會與隊友一起過聖誕，希望明年可與隊友來港開騷。他表示很感謝粉絲支持他，並承諾會更努力工作。



JR與粉絲玩遊戲、一起設計聖誕飾品及擺甫士合照，並親民與上台玩遊戲的女粉絲握手。他又示範了一小段舞步，邀兩位女粉絲即場模仿，JR主動向兩女送抱。之後他大展歌喉，獻唱《With》及《I hate you》兩曲，並以英文說：「I Love U」及用普通話說：「謝謝！」JR受訪時大讚港迷很熱情，指剛才粉絲一起合唱及為他打氣，令他很感動，希望此行可抽空濕平及欣賞夜景，而最想合作的香港藝人是陳奕迅。他拍照時又大派心心，離場前與100名粉絲逐一簽名。