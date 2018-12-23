周國賢頂替閃靈！鍾舒祺冒雨開騷好浪漫

歌手周國賢（Endy）與鍾舒祺（Sukie）到科學園為何韻詩（阿詩）的音樂節擔任表演嘉賓。由於原定嘉賓台灣樂隊閃靈未能來港，昨天（22日）已演出一場的Endy主動提出今日再度獻唱，但就拒絕受訪。他在台上以結他自彈自唱，坦言這次較為Casual，更叫觀眾點唱，雖然受到天雨影響，仍有大批歌迷冒雨欣賞。



音樂同藝術無分國界



Sukie受訪時表示早上8時50分已到場綵排，當時已在下雨：「我驚啲人凍親，不過對我嚟講又幾浪漫。」提到Endy頂替閃靈，她認為看Endy也很好，還透露在台灣看過閃靈表演：「今次可能係香港人嘅損失，佢哋表演好好睇，不過都可以去台灣睇。」對於阿詩指音樂交流不應與個人立場扯上關係，Sukie覺得音樂和藝術一向無分國界：「呢件事最後係點，我都覺得唔緊要，因為大家都付出咗100%嘅努力。（擔心演出有掣肘嗎？）我自己造音樂Free啲嘅。」她稱明年1月底會飛到台灣欣賞日本搖滾樂團Mr.Children的演唱會：「我好開心，好多演藝界嘅朋友都會去，不過Karl叔叔（音樂人王雙駿）話到時又見到我好唔開心。」



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