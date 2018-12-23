相隔26年再演《蝶影》　阿刨風靡萬千戲迷

新娛國際綜藝製作有限公司主辦的大型粵劇《蝶影紅梨記》上周五在演藝學院開鑼，全場爆滿。大老倌龍劍笙相隔26年再演《蝶影》，風采不減當年，以其獨有的瀟灑演繹迷倒萬千戲迷，全晚喝采聲、掌聲不絶，氣氛空前熱烈，散場後熱情戲迷戀戀不捨聚集劇院外，等候偶像出現。



首晚演出已達致理想效果，新娛國際老闆丘亞葵非常滿意整體合作表現，對龍劍笙與鄭雅琪這對拍檔更大表讚賞，生旦愈見默契和合拍；他說觀眾入場首選必然是欣賞老倌演出，但亦會留意到劇團在製作方面的創意，本着認真和嘗新宗旨，他們力求每次演出都有新構思新搞作，比如第一場的畫面設計就大大增強視覺效果，令觀眾即時產生投入感。丘亞葵更特別提到謝幕的安排，改變一直以來逐個演員出場致謝慣性做法，再起幕時讓全體演員一齊亮相，以燈區顯示不同工種、不同角色等等，形式新穎又能凸顯團隊精神⋯⋯現場觀眾即時反應熱烈，完全達到預期效果，網上留言亦一致讚好，令他特別開心。



龍劍笙台上魅力沒法擋，台下親切謙厚亦廣受歡迎，演藝界前來捧場者不絶，給予支持及好評，B哥鍾鎮濤留言「欣賞了一個精彩絶倫的粵劇，笙姐風采更勝當年」，黃杏秀（秀姑）邀請多位圈中好友聯袂捧場，笑言不會錯過刨姐每次演出，每次都是視聽最佳享受。



《蝶影紅梨記》演期由18年12月20日至19年1月6日，因場地及檔期關係，不會再作加場。