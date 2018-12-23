三度咀嘴！江若琳突反問Oscar：你反悔？

歌手江若琳（Elanne）及蕭潤邦（Oscar）今日結婚，晚上筵開45席，而回禮就有朱古力、沖涼用品及寵物酒店住宿券。一對新人約於下午5時半現身，Elanne身穿低胸婚紗，Oscar則穿上藍色絲絨禮服，二人在傳媒起哄下三度錫錫，第三次更轉圈錫足20秒，Elanne更笑言有點暈！



被兄弟出賣



受訪時，他們先多謝大家，Oscar坦言娶得美人歸很難：「要扮女人！我扮美少女戰士啲相本身冇諗住公開㗎，但啲兄弟好快就擺晒上網，撳都撳唔切！有啲兄弟仲用啲相整咗Stickers，依家喺Group流傳緊，原來我都幾似外國女人，相信今日啲賓客主要都係嚟笑我！」Elanne即笑言：「呢啲相會做大相，英明一朝喪。」新郎哥又投訴班兄弟冇幫手，除了跳舞一part好落力之外，又沒有幫他準備愛的宣言，叫他發自內心講情話，問到他講甚麼？他說：「同佢識咗11年，差唔多12年，同佢好有緣分，經過咗好多嘢，自己又離開過呢一行，兜兜轉轉好似一個圓圈大家又見番面，係一件好難得嘅事，我講完愛的宣言，班兄弟就係咁話：『係呀！係呀！』呢個時候最幫得手。」



錢唔夠派



新郎哥自爆Elanne甫出道已經睇中佢：「佢最靚最正，我一早就𥄫中。」有指今早他接新娘時，手執大叠銀紙，他說：「係未夠㗎，因為我哋有開盤輸賭，賭邊個喊先就要先派利是，所以我唔夠派，因為我喊先。」咁多兄弟姊妹，他的利是豈不是有排派？他說：「主要佢哋都唔係為錢，為玩我，話要醜化我，一見到錢就好快畀我入門口。」他重扮申美少女一關是最難，因為要戴上口腔固定器，但嘴細，搞到他嘴唇爆晒拆，非常之痛。



有老婆閃卡



談到跳舞部分，他要跳Elanne的《Show You》，笑說：「呢首歌我不嬲跳開，個MV一出我就最鍾意，最好睇。」老婆在旁一副冧樣，還拍拍他的手：「佢講反話。」隨即擺出反白眼，Oscar繼續自爆床頭有張老婆的閃卡，他說：「嗰時11年前冇福氣同佢影合照，就黐咗自己張證件相落去扮合照。」



為班姊妹唔敢喊



被問到最感動時刻，Elanne表示昨晚媽媽為她上頭時，她說：「好似開水喉咁，當媽媽將把梳擺上頭，我已經爆喊，今日就忍住眼淚，因為要為班姊妹謀福利，為佢哋嘅利是着想，忍到爸爸媽媽冚頭紗嗰刻，先忍唔到喊出嚟。」而Oscar則表示最感動是當音樂奏起老婆首《One And Only》，當看到太太步入會場時，他像發夢一樣，扁嘴咬唇，所以大家都以為他喊，他說：「其實我真係喊，自己係好感動，朝早冇咁緊張，純粹覺得好玩，晏畫開始好緊張，成件事好認真有律師。」Elanne笑說：「你唔係反悔，淆底？」Oscar即說：「你淆呀！」兩人對望笑晒口。